Powersong der Woche: Charli XCX & Lizzo – Blame it on your Love

Die britische Sängerin Charli XCX und die amerikanische Rapperin Lizzo haben gemeinsam die Single. „Blame it on your love“ veröffentlicht. Der Song wurde von Charlis langjährigen Produzenten Stargate geschrieben und produziert.

Mit Lizzo gewann die britische Sängerin die vermutlich größte Pop-Newcomerin des Jahres für eine Zusammenarbeit. Dementsprechend aufgeregt zeigte sich Charli XCX im Vorfeld.

„IMAGINE IF I MADE A SONG WITH @LIZZOBEEATING AKA THE QUEEN OF EVERYTHING – WOULD U DIE??? I WOULD DIEEEEEEEE!!! PREP MY GRAVE ASAP WE GOT A BOP COMING THIS WEEK. SPAM ME WITH LOVEEEEE ANGELS!!!!“

hieß es dazu auf ihrem instagram-Account.

Zwei starke Ladies ein starker Popsong – Fanherz was willst du mehr?