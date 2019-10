Powersong der Woche: Charli XCX – White Mercedes

Charli XCX hat seit Veröffentlichung ihres zweiten Albums „Sucker“ im Jahr 2014 die internationalen Charts im Sturm erobert.

Zwei Grammy-Nominierungen, fünf MTV Video Music Award-Nominierungen sowie der Gewinn von u.a. einem „BillboardWomen in Music‘ sowie einem ‚YouTube Music Award‘ untermauern dies eindrucksvoll.

Vor kurzem ist das neue Album der Britin „Charli“ veröffentlicht worden. Nun legt sie mit „White Mercedes“ ihre vierte Singleauskopplung samt Video nach.



Dabei stellt „White Mercedes“ die emotionalste Ballade des Albums dar. Der Song thematisiert das Hin-und-Hergerissen-Sein in einer mehrjährigen On/Off-Beziehung.

„Inzwischen sind wir fest zusammen, also war die wacklige Phase nicht umsonst“, so Charli selbst dazu.

Schöner wird Pop – zumindest in diesem Jahr – wahrscheinlich nicht mehr werden!