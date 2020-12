Powersong der Woche: Christian Theiner – Einsicht

Seit mittlerweile mehreren Jahrzehnten ist Christian Theiner eine feste Größe in der Südtiroler Musikszene ob in den 1990er Jahren als Leadsänger der Band „Boh“ oder später alleine.

Mit seinen Songs etablierte er sich auch im deutschsprachigen Ausland – was nur wenige Südtiroler Künstler schaffen und sein musikalisches Können nochmals unterstreicht.



Seine Produktionen berühren und faszinieren, nehmen das Publikum mit.

Seine Eigenkompositionen, sein Pianospiel und seine Stimme schaffen immer wieder den unverkennbaren „Theiner-Sound“.

Passend zur Adventszeit ist es der Song „Einsicht“, der uns zurückblicken lässt auf ein für alle forderndes Jahr 2020, das sich so wohl niemand erwartet hätte.

Ein Song, der musikalisch UND textlich zum Innehalten einlädt, zum Sich-Besinnen und Einsichten gewinnen.