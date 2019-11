Powersong der Woche: Coldplay – Everyday Life

Letzten Monat gaben Coldplay überraschend bekannt am 22. November 2019 ein neues Doppelalbum mit den Titeln „Sunrise“ und „Sunset“ zu veröffentlichen. Kurz darauf erschienen mit „Arabesque“ und „Orphans“ zwei erste Songs, denen nur wenige Tage später „Everyday Life“ folgte, der Song der dem Album seinen Namen gibt.

Chris Martin erklärte auf das neue Album angesprochen: „Es ist unsere Reaktion auf die wahrgenommene Negativität, die überall herrscht. Es gibt eine Menge Ärger, doch es gibt auch so viel Positivität und so viel tolles Leben. Also ist es gewissermaßen nur der Versuch, den Sinn der Dinge zu verstehen, und zu sagen, was wir fühlen und was wir sehen.



Wir haben eine Menge unglaublicher Dinge getan und es fühlte sich an, als hätten wir alles erreicht, was wir jemals erreicht haben, also ist das Einzige, was wir als nächstes tun können, unseren Herzen zu folgen, uns keine Sorgen um kommerzielle Dinge zu machen und einfach den Gefühlen zu folgen und uns mit der Musik wohl zu fühlen“.