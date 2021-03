Powersong der Woche: Dennis Lloyd – Anxious

Wir kennen ihn durch seine Welthits „Nevermind“ oder „Alien“, den in Tel Aviv aufgewachsenen, internationalen Multiplatin-Künstlers Dennis Lloyd

Gerade erschien die neue Single „Anxious“ und damit der erste Track aus seinem kommenden Debütalbum, das noch in diesem Jahr erscheinen soll.



Nachdem der israelische Sänger im Jahr 2019 viele Konzerte gegeben und auf verschiedenen Festivals gespielt hatte, fühlte er sich am Ende des Jahres ausgelaugt: „Ich hatte nichts mehr für mich übrig. Ich brauchte eine Auszeit.“ Wenige Monate später musste die gesamte Welt pausieren: Corona-Pandemie und Lockdown. Doch im Gegensatz zu vielen anderen Menschen, die sich durch die Krise eingeengt fühlen, nutzt Lloyd die Zeit, um sich auf sich selbst und seine Musik zu konzentrieren. „Ich kann mich entspannen.

Die Pandemie ist für mich eine sehr produktive Zeit“, sagt er. Er habe Zeit, sich selbst wieder besser kennenzulernen. Obwohl es manchmal auch frustrierend sei, genieße er es, Momente nur mit sich selbst zu verbringen. Neben dem Produzieren von neuer Musik, genießt Lloyd es vor allem, Zeit mit seinen drei Hunden zu verbringen, wie Pointer gegenüber erklärt.

Lloyd zeigt sich auf dem neuen Track „Anxious“, unglaublich verletzlich und unverblümt und thematisiert die universellen Kämpfe, die mit Angst, Depression und Einsamkeit einhergehen.