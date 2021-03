Powersong der Woche: Desert May Bloom – Girl

Desert May Bloom, die 5 – köpfige Rock Band aus Wien und Südtirol, hat sich zusammen mit dem Musik – Produzenten Simon Öggl die Frage gestellt: Wie klingt Rock im Jahr 2021?

Für ihre neue Single „Girl“ setzten sie sich zum Ziel, wuchtige Gitarrenriffs und energetische Vocals mit Elementen aus elektronischer Musik zu paaren. Nicht nur auf instrumentaler Ebene, sondern auch textlich wurden typische Themen der Rock Musik neu durchdacht: Auf satirische Art und Weise dreht sich der Song dabei um die Objektifizierung der Frau sowie Machismo – Klischees und beleuchtet die eigentliche Unsicherheit, welche sich dahinter versteckt.

Ein dazu passendes Musikvideo wurde von der Designerin Maria Ibba in traditioneller Rotoskopie Animation erstellt.

Desert May Bloom – Eine Wüste die blüht, also. Ja genau so klingen die Jungs: Nach ewigem Horizont und praller Sonne. Dazwischen aber ist kein trockener Mund. Nein! Ein fruchtiger Geschmack schleicht sich ein und gewinnt immer wieder die Oberhand. Gewitzte Gitarrenriffs und einschlägige Drums, gepaart mit moderner Musikproduktion. Wortgewaltige Songtexte – meist mehrstimmig – in hitträchtige Melodien verpackt.

Man darf gespannt sein, wie weit und wohin die Reise der „Wüstenbewohner“ in nächster Zeit gehen wird.