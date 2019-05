Powersong der Woche: Dimitri Vangelis & Wyman, Mike Perry – Changes

Kontinuierlich haben Dimitri Vangelis & Wyman in den letzten Monaten über soziale Netzwerke ihre Songs veröffentlicht, jetzt ist der neueste „Changes“ an den Start gegangen. Diesmal hat das Duo Mike Perry mit ins Boot geholt. Mit einem etwas anderen Stil als von den beiden Schweden gewohnt, zeichnet sich diese Produktion durch ihre großartige Melodie und vor allem durch ihren unglaublichen Gesang aus.



Trotz eines niedrigeren BPM als normal ist „Changes“ ein typischer schwedischer Titel und könnte durchaus auch zur Diskographie von Avicii gehören. Der fantastische Song gewinnt durch den Gesang Mike Perrys dabei noch einmal deutlich an Klasse.