Powersong der Woche: Don Diablo feat. Jessie J – Brave

Ein Powerpaar geht mit einem Powersong an den Start. Es war Jessie J die unbedingt bei dem Song „Brave“ von Don Diablo mitwirken wollte.

„Nachdem ich den Text von ‚Brave‘ gehört habe, wollte ich sofort ein Teil dieses großartigen Songs und seiner Botschaft sein“, so Jessie. „Es gibt nichts an dem Song, der einen nicht etwas fühlen lässt oder einen zum Tanzen anregt. Eine perfekte Sommer-Hymne!“.

Don Diablo wurde von 1001Tl übrigens zum meistgespielten Produzenten gekürt und zum „Future House’s Founding Father“ von Edm.com.