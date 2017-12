An ihm gab es in diesem Jahr kein Vorbeikommen. Der erfolgreiche Rotschopf knackte 2017 Rekord um Rekord, räumte Preise ab und begeisterte auf seiner Tour die Fans weltweit. Egal welchen Song er aus seinem aktuellen Album “Divide” auf den Markt warf, jeder stürmte umgehend die Charts. Das Jahr ist bald zuende und so wird es für uns höchste Zeit, dass wir ihm endlich auch einen Platz in unseren Powersongs einräumen. Mit seinem gelungenen Remix von “Perfect” in einem lupenreinen musikalischen Zusammenspiel mit Queen Be(yonce) hat er sich das auch wirklich verdient!



Ed Sheeran - Perfect Duet (with Beyoncé) [Official Audio]