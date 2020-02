Powersong der Woche: Eminem feat. Juice Wrld – Godzilla

Eminem ist immer wieder für eine Überraschung gut, vor allem wenn es um neue musikalische Veröffentlichungen geht.

So erschien Mitte Januar ohne jegliche Vorankündigung sein neuestes, mittlerweile elftes Werk „Music to Be Murdered By“.

Allein und in verschiedenen Kollabs zeigt sich der Stakkato-Reimer wieder gewohnt provozierend. Seine Art von schwarzem Humor teilt -ebenfalls wie gewohnt – denn auch nicht jeder Kritiker.



Ungeachtet dessen sind die Fans begeistert und hievten Eminems Kollaboration mit dem 2019 unerwartet verstorbenen Juice Wrld „Godzilla“ gleich ganz nach oben in die Billboard-Charts.

Eminem Juices Anteil am Erfolg des Songs darf aber sicherlich nicht unterschätzt werden. Seit seinem plötzlichen Tod stürzen sich seine Fans auf alles, was posthum von ihm veröffentlicht wird und er liefert in „Godzilla“ zudem einen der eingängigsten Refrains des neuen Eminem-Albums.