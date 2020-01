Powersong der Woche: Halsey – You should be sad

Halseys neuer Country-Song ist einfach so verdammt gut, dass wir ihn zum neuen „Powersong der Woche“ erheben MÜSSEN.

Schon beim ersten Anhören flutscht der Song ins Ohr und das dazugehörige Musikvideo zeigt uns eine verdammt heiße Halsey. Da kommt bei vielen sicher Freude auf.

In „You should be sad“ verarbeitet die Sängerin die Beziehung zu einem Ex und findet deutliche Worte über dessen Leben und sein Verhalten ihr gegenüber. „Genauso „petty“ (kleinkariert) und „heartbreaking“ wie es sich für einen Country-Song eben gehört“, schreibt Halsey dazu auf Twitter.

„Das Loch in dir kannst du nicht mit Geld, Drogen und Autos füllen“ und „Ich bin so froh, dass ich nie ein Baby mit dir hatte, denn du kannst nichts lieben, es sei denn, es ist etwas für dich drin“ heißt es in dem Song und alle Welt fragt sich natürlich, ob sie in „You should be sad“ ihren Ex Rapper G-Eazy besingt mit dem Halsey von 2017 bis 2018 zusammen war.

Das dazugehörige Musikvideo sieht Halsey übrigens als Hommage an viele ihrer musikalischen Vorbilder: „Xtina, Gaga, Carrie, und natürlich Shania, dieses Video ist gefüllt mit Anspielungen auf Badass-Idole von mir“, verriet sie in einem weiteren Tweet.