Powersong der Woche: Hugo Helmig – Please don´t lie

In seiner Heimat Dänemark ist Hugo Helmig seit letztem Jahr ein Star. Zu verdanken hat er dies dem Song “Please don’t lie”, der zum Radiohit wurde und den 19-Jährigenquasi über Nacht berühmt machte. Nun ist seine Single auch bei uns angekommen.Hugos Leidenschaft kommt nicht von ungefähr: Sein Vater ist Thomas Helmig, einer der erfolgreichsten dänischen Musiker seit den 80iger Jahren und Klein- Hugo lernte schon als Kind, Klavier und Gitarre zu spielen.

Mit 18 Jahren erhielt er einen Plattenvertrag und veröffentlichte seine erste Single “Please don’t lie”, die in Dämnbemark immerhalb kurzer Zeit für eine erste goldene Schallplatte sorgte.

Helmig hat sich dem Singer-Songwriter-Pop seiner Vorbilder Ed Sheeran und John Mayer verschrieben, in Dänemark wird er gerne auch mit Shawn Mendes verglichen.

Inhaltlich geht es in “Please don’t lie” um die gleichermaßen schöne und falsche Welt, wie sie gerne bei Instagram und Co. dargestellt wird, so Hugo: “Jeder ist so erpicht darauf, sich perfekt in den sozialen Netzwerken zu inszenieren, aber natürlich ist niemand perfekt. Es ist eine Schande, dass es für die meisten Menschen Normalität ist, sich auf diese übermenschliche Weise zu präsentieren. ‘Please don’t lie’ soll das jedem vor Augen führen – und mir am meisten.”