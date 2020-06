Powersong der Woche: Hurts – Voices

2010 gelang Hurts mit „Wonderful life“ in Europa der Durchbruch. Um das britsche Synthie-Pop-Duo“ war es in den letzten Jahren musikalisch sehr ruhig, jetzt melden sich Theo Hutchcraft und Adam Anderson mit dem Song „Voices“ inklusive Musikvideo zurück.



Sänger Theo Hutchcraft sagte über den Song: „‘Voices‘ ist ein Song über Isolation, Verzweiflung und Manie. Er handelt außerdem von Kraft, Unverwüstlichkeit und der Macht des Verstandes. Das Lied wurde während einer persönlichen Krise geschrieben und wird nun während einer globalen Krise in die Welt entlassen. Hoffentlich kann der Song ein wenig Hoffnung und für manche, die mit ihren inneren Dämonen zu kämpfen haben, für Erleichterung sorgen.“

Die Single ist Vorbote eines neuen Albums das im Spätsommer erscheinen soll.