Powersong der Woche: Inhaler – We have to move on

Wer kennt ihn nicht – Bono, den Frontmann der Erfolgsband U2. Der bekommt nun Konkurrenz aus der eigenen Familie: sein Sohn, der zwanzigjährige Eli Hewson setzt mit seiner Band „Inhaler“ setzt an zum Einstieg in Musikbusiness. DAbei steht Eli am Mikrophon an seiner Seite sind Gitarrist Josh Jenkinson, Bassist Robert Keating und Drummer Ryan McMahon .Was auf Anhieb auffällt: die Stimme hat der Sohnemann offenbar von Papa Bono geerbt, die Stimmfarbe ist oft verblüffend identisch und läßt Großes für die Zukunft erwarten

Die Anerkennung seines berühmten Vaters hat sich Elijah erst verdienen müssen.

Dem „GQ Hype Magazine“ verriet er dazu: „Zu Beginn waren meine Eltern nicht so begeistert davon von der Karriere ihres Sohnes. Sie wollten, dass ich zur Uni gehe. Ich denke, sie haben dann jedoch gesehen, dass ich das liebte und dass wir gut sind. Das war der Hauptgrund. Wenn wir nicht gut gewesen wären, dann hätten sie uns sofort gesagt, dass wir es aufgeben und stattdessen zur Schule gehen sollen.

„Inhalers“ arbeiten aktuell übrigens an ihrem Debütalbum und man darf gespannt sein, welchen Erfolgs-Karriereweg Bonos Nachwuchs noch vor sich hat.