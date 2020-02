Powersong der Woche: Jonas Brothers – What a man gotta do

Es war eine unerwartete Wiedervereinigung 2019. Sechs Jahre nach ihrer Auflösung kamen Kevin, Joe und Nick Jonas erneut als die Jonas Brothers zusammen und der Erfolg gab ihnen recht. Die Fans feierten die Wiedervereinigung, das Album „Happiness begins“ verkaufte sich wie geschnitten Brot und die Kritiker waren sich einig, dass DAS POP-Comeback des Jahres gelungen war.



Inzwischen arbeiten die Brüder am Nachfolger-Album und brachten vor kurzem ihre neue Single „What a man gotta do“ an den Start. Und als ob das noch nicht genug wäre, verkündeten die drei vergangene Woche, dass sie ab April einen Vertrag für eine feste Show in Las Vegas in der Tasche haben.

Happiness goes on!