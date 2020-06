Powersong der Woche: JP Cooper – Little bit of love

JP Cooper wurde 2016 durch seine Zusammenarbeit mit dem DJ Jonas Blue beim Song „Perfect Strangers“ vor allem in Europa bekannt. Auch der Nachfolger „September Song“ war sehr erfolgreich.

Vor kurzem hat das britische Ausnahmetalent nun die Single “Little Bit Of Love” veröffentlich mit schöner, akustischer Melodie, die von Coopers powervollen Stimme besungen wird. Das Lied handelt von der Wichtigkeit, in harten Zeiten für andere da zu sein und “ein kleines bisschen Liebe” zu geben, eine Hymne die sicher ihre Fans finden wird.



JP selbst sagt zu seiner neusten VeröffentlichungWerk: „Der Song sagt eigentlich alles. Manchmal braucht jeder ein kleines bisschen Liebe. Ursprünglich wollte ich ihn später in diesem Jahr veröffentlichen. Da in dieser Minute aber in der Welt so vieles vor sich geht, ist es jetzt schon an der Zeit. Also schenke ich euch aus tiefstem Herzen “Little Bit Of Love“.