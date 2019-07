Powersong der Woche: Keane – The way I feel

Keane melden sich mit einem neuem Song zurück, der Vorbote des ebenfalls neuen Albums “Cause and Effect” ist.

Was bei dem neuen Song vielen sofort aufgefallen ist: er klingt als käme er von “The Killers”.

Darauf angesprochen sagte Tom Chaplin in einem Interview mit NME, er finde es gut, dass “The Way I Feel” wie etwas klingt, dass auch “The Killers” hätten machen können.



“Ich weiß noch, wie ich mir dachte, als ich das Demo zum ersten Mal hörte, dass es einen ‘The Killers‘-Klang hatte. Das ist gute Energie, nicht wahr?” Sein Kollege Richard Hughes fügte hinzu: “Von der Sichtweise des Songs aus nicht, denn Tim [Rice-Oxley] handelt sehr instinktiv, wenn er schreibt.

Aus einer Produktionssichtweise heraus gingen wir einfach ins Studio und wollten von unserem Produzenten David Kosten gepusht werden. Und wir wollten nicht so klingen, wie man es von einer ‘Keane‘-Platte erwarten würde oder uns zurücklehnen und die Dinge tun, die wir auch vorher getan haben.”

Das neue Album von Keane “Cause and Effect” wird am 20. September 2019 erscheinen.