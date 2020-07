Powersong der Woche: Kungs feat. J Hart – Dopamine

2016 hatte Kungs mit „This Girl“ seinen Durchbruch und einen Megahit. Jetzt meldet sich der französische DJ mit sinem brandneuen Song “Dopamine” zurück.

Entstanden ist er zusammen mit mit Sänger J Hart, den Kungs 2018 während seiner Zeit in LA kennengelernt hat,.

„2018 bin ich für ein paar Monate nach LA gegangen, um dort an einigen Songs zu schreiben. Ich war allein, zweifelnd und hatte viele Fragen in meinem Kopf. Eines Tages war ich da auf dieser Party, war traurig, hatte Angst und fühlte mich einsam. Auch wenn ich dort von vielen Menschen umgeben war. Am nächsten Tag traf ich JHart.Ich habe mit ihm über meine Gefühle gesprochen und wie ich mich in dieser Nacht gefühlt habe. Von da an wuchs alles sehr natürlich.“

Kungs hat mit “Dopamine” eine Wohlfühl-Sommerhymne am Start, die all das reflektiert, was er in den letzten Jahren gelebt hat, mit einem Text, der ein sehr persönliches Portrait des 23-Jährigen darstellt.