Powersong der Woche: Kygo feat. Whitney Houston – Higher love

Fans von Whitney Houston kommen in diesem Sommer erneut in den Genuss ihrer Stimme.

Kygo durfte sich nämlich ihrem Song “Higher Love” schnappen, den Whitney 1986 von Steven Winwood coverte. Bisher gab es Houstons Version nur als Bonustrack auf der japanischen Version ihres Albums “I’m Your Baby Tonight”, berichtet . Dank Kygos Fähigkeiten ist nun ein Remix zu haben.

Die Schwägerin der Sängerin, Pat Houston, zeigte sich im Gespräch mit dem “Rolling Stone Magazine” sehr zufrieden mit Kygos Arbeit. Sie sagte: “Er ist der richtige, wenn es darum geht, ihre powervolle Stimme ins rechte Licht zu rücken und den gewohnten Standards und Erwartungen der Fans gerecht zu werden. Das Endergebnis sei ein Beweis für Kygos unglaubliches Talent, und erinnert daran wieso jeder die Stimme der Sängerin verehrte.”