Powersong der Woche: Lukas Graham – Scars

Lukas Graham, die vierköpfige Band aus Dänemark hat frischen Sound für die Fans. Mit der Single „Scars“ geht ein sehr emotionaler Song an den Start, denn die Jungs sprechen ein Thema an, das viele Menschen betrifft. Viele haben Narben – sichtbare und unsichtbare- und alle werden irgendwann von anderen oder sich selbst verletzt. Der Song erzählt, wie wichtig es ist, Schmerz anzuerkennen und Empathie für andere zu zeigen, die möglicherweise in einer solchen Lage sind.

Ein kluger und komplexer Text trifft auf ein perfektes musikalisches Arrangement, der Song hat definitiv alles was es braucht, um ein großer zu werden.