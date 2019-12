Powersong der Woche: Mabel – Loneliest time of the year

Pünktlich zur Weihnachtszeit veröffentlicht auch Sängerin Mabel ihre persönliche Weihnachtssingle „Loneliest Time Of Year“. Die britisch-schwedische R&B-Sängerin Mabel kann damit ein für sie sehr erfolgreiches Jahr abrunden. Ihr Debütalbum “ High Expectations“ erzielte große Erfolge, die Single “ Don’t Call Me Up“ hielt sich wochenlang in den unterschiedlichsten Charts.



Der neue Songs ist Mabels Weihnachtsgeschenk an ihre Fans mit dem Sound eines klassischen Weihnachtsliedes getragen von Mabels unverwechselbarer markanter, gefühlvoller Stimme.

Weihnachten kann für viele noch so schön sein, aber es gibt auch viele Menschen, die an den Feiertagen alleine sind. Genau davon handelt der Song!