Powersong der Woche: Miley Cyrus – Mother’s Daughter

Miley Cyrus hat sich mit ihrer neuen EP „She is Coming“ vor kurzem zurückgemeldet. Gleich mit ihrer ersten Single „Mother’s Daughter“ macht sie sich stark für die Selbstbestimmung von Frauen.

Ihre größte Inspiration: ihre eigene Mama.



Unterstützung bei dem Song gab es von der finnischen Popsängerin ALMA , die am neuen Track mitgeschrieben hat. So treffen starke Lyrics auf einen treibende Beat, das Ganze gehalten in einem eher düsterem Sound.



Auch die übrigen Songs der neuen EP haben einen weniger poppigen Klang als früher zu bieten, es mischen sich Hip-Hop, Trap und Rock’n Roll darunter.



Miley Cyrus hat für die neue EP übrigens eine außergewöhnliche Promo-Aktion ins Leben gerufen: Beim Kauf eines 20 Dollar teuren Kondoms, erhalten die Käufer eine digitale Kopie von „She´s coming“inklusive dazu.