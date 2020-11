Powersong der Woche: Milow – First day of my life

2020 ist auch für Milow ein ganz spezielles Jahr – im April, mitten im Lockdown, veröffentlichte er als Überraschung für seine Fans ein Live-Album mit dem Titel „Dream So Big Eyes Are Wide“. Im Mai folgte gab es dann mit „Whatever It Takes“ eine neue Single, die ein echter Sommerhit wurde.



Mit „First Day Of My Life“ gab es am 30.10.2020 nun ein neus musikalische Lebenszeichen.Der Song ist Titelsong zur Kino-Neuauflage des Kinderfilmklassikers „Lauras Stern“.



„These are crazy days/When every drop of rain becomes a perfect storm/These are crazy days/The world’s on fire and John Lennon’s gone/And it feels like the first day of my life“ heißt es in dem Song dessen Text Milow auch mit hinblick auf 2020 geschreiben hat.