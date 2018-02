Powersong der Woche: Niall Horan – “On the Loose”

One Direction-Mitglied Niall veröffentlicht mit “On the Loose” nach „This Town“, „Slow Hands“ und „Too Much To Ask“ die vierte Single seines Debütalbums „Flicker“.

Am 10. März startet der Ire eine weltweite „Flicker World Tour“, die ihn nach zunächst zahlreichen Stationen in Europa auch nach Australien, Asien, Süd- und Nordamerika führen wird.



Rechtzeitig vorher – damit alle Fans auf den Konzerten auch mitsingen können – brachte er das Lyric Video zum Song heraus.

Im Mittelpunkt des Songs und des Videos steht eine Frau, die den Männern reihenweise den Kopf verdreht.

Niall Horan - On The Loose (Lyrics)