Powersong der Woche: Post Malone – Circles

Austin Richard Post aka Post Malone veröffentlichte 2016 sein Debüt-Album ‚Stoney‘, das ihm unter anderem vier Grammy-Nominierungen bescherte. Der Nachfolger ‚beerbongs & bentleys‘ erschien 2018 und hielt sich über 77 Wochen in den Top 10 der ‚billboard’s top r&b and hip-hop albums charts‘, womit Post Malone den bisherigen Rekord von Michael Jackson mit dessen Erfolgsalbum ‚thriller‘ (76 Wochen) einstellte. übertraf.

„Circles“ findet man auf Post Malones neuestem Werkes „Hollywood Bleeding“, das am 6. September 2019 veröffentlicht wurde.



In dem Song thematisiert er die Trennung von seiner Freundin. So hört man ihn übersetzt folgende Zeilen singen: “Die Jahreszeiten verändern sich und unsere Liebe ist erkaltet. (…) Ich habe das Gefühl, dass ich loslassen muss (…). Du dachtest, es wäre etwas Besonderes, dabei war’s nur der Sex.”

Ob das die Bilanz ist, die man nach einer Beziehung ziehen möchte?

Sehenswert ist in jedem Fall auch das Video, in dem Post in einem Mittelalter-Szenario in Ritterrüstung durch Schlachtfelder irrt und am Ende auf dem Scheiterhaufen landet.