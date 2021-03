Powersong der Woche: Rag’n’Bone Man – All You Ever Wanted

Auf neuen Sound von ihm mussten die Fans lange warten – jetzt endlich ist es soweit, das erste musikalische Lebenszeichen seit Langem ist da.

2016 startete Rory Charles Graham aka Rag´n Bone Man mit dem Megahit „Human“ seine internationale Karriere, einige Monate später folgte das gleichnamige Debutalbum welches „das am schnellsten verkaufte Album eines männlichen Artists der 2010er“ war.

Seitdem gab es nur noch einzelne Singles und vor allem viel Ruhe. Damit soll es nun aber vorbei sein. 2020 hat der Sänger den Lockdown genutzt, um jede Menge neue Songs zu schreiben, die wir 2021 alle serviert bekommen sollen.



Erster Vorbote ist „All You Ever Wanted“. Musikalisch bietet der Song einen treibenden Beat, rockige Riffs und aufheulende Gitarrenmelodien. Die Botschaft des Songs ist eher traurig. „In den Texten bringe ich zum Ausdruck, wie traurig ich mich fühle, wenn ich mir heute Brighton und London anschaue, wo ich aufgewachsen bin,“ erzählt Graham. „Ich erinnere mich an all diese coolen Orte, die nicht mehr da sind.“