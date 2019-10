Powersong der Woche: Sea Girls – Violet

Sea Girls sind eine englische Indie-Rock-Band, die 2015 in London gegründet wurde und aus vier Mitgliedern besteht: Henry Camamile (Gesang, Gitarre), Rory Young (Lead-Gitarre), Andrew Dawson (Bass) und Oli Khan (Schlagzeug).

Ihre erste Veröffentlichung bei einem großen Plattenlabel hatten sie im Mai diesen Jahres bei Polydor: „Damage Done“.



Die vier Jungs haben in den letzten Monaten große Wellen in der Musikwelt geschlagen mit Singles wie „All I Want To Hear You Say“, „Damage Done“ oder „Closer“, die allein auf Spotify weit über 4 Millionen Streams für sich verbuchen konnten. On stage hat sich die Band einen Namen als einer der aufregendsten Live-Acts gemacht, die derzeit aus Großbritannien kommen.

„Violet“ heißt die neueste Single der Londoner.Der optimistische Track ist ein Liebeslied für Titelcharakter Henry Camamile.Er selber sagt über den Song:

„Wenn unsere anderen Tracks der Schatten sind, dann ist „Violett“ definitiv das Licht. Hier gibt es keine gequälte Seele, nur einen Jungen, der das Unvermeidliche jahrelang gemieden hat, sich plötzlich bewusst wird und sich von ganzem Herzen jemandem zuwirft, der für ihn gemacht ist. Lege dein Gesicht in ein Waschbecken mit eiskaltem Wasser und so fühle ich mich.“

Lasst uns mitfühlen und den Powersong der Woche genießen.