Powersong der Woche: The Chainsmokers feat. Kygo – Family

The Chainsmokers veröffentlichen mit „World War Joy“ seit 2017 bereits das dritte Album in Folge.

Andrew Taggart und Alex Pall sind im Electro, teils housigen und sehr oft auch an der Grenze zum Pop Befindlichen musikalisch zu Hause. Für ihre neues Album haben sie sich etliche Kooperationspartner gesucht, unter anderem Bebe Rexha, Blink 182, Illenium und Lennon Stella.



Auch Kygo hat sich zur Zusammenarbeit im Studio eingefunden, herausgekommen ist der Song „Family“.

Dies ist definitiv eine Paarung, die Sinn macht, sind die beiden US-Amerikaner und der Norweger doch im gleichen Genre angesiedelt.

Entstanden ist ein luftig, leichter Song, der auch im tiefsten Winter die ( imaginäre) Sommerlaune spürbar hebt.