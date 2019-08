Powersong der Woche: Timmy Trumpet – World At Our Feet

Der australische Musiker war bisher nicht dafür bekannt, kommerzielle oder sommerliche Songs zu veröffentlichen, denn ursprünglich ist harter Psytrance-Sound sein Ding. Aber mit dem stetig wachsenden Erfolg kommt offenbar auch bei ihm der Reiz, kommerziellere Songs zu veröffentlichen zum Vorschein und so hat er für seine aktuelle Single “World At Our Feet“ einen abgeschwächten Sound gewählt und mit einem einprägsamen Gesang verschmolzen.

Das Ergebnis: ein Song der einem nicht mehr aus dem Kopf geht und damit unser „Powersong der Woche“.