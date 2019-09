Powersong der Woche: Tones and I – Dance Monkey

Tones And I zählt zu den Newcomerinnnen 2019: Mit ihrer neuen Single „Dance Monkey“ erobert die Sängerin die internationalen Charts im Sturm!

Die Australierin Toni Watson tingelte Anfang 2018 noch durch die Lande und versuchte ihr Glück als Straßenmusikerin. Unerwartet schnell ging es für die Musikerin dann steil bergauf und sie wurde in ihrer Heimat rasch ein großer Star.

Jetzt erobert Tones And I mit ihrer neuen Single „Dance Monkey“ auch hierzulande die Charts. Der neue Track bringt viel Gute Laune mit und auch das dazugehörige Video in dem Tones And I als Renterin verkleidet den Golfplatz aufmischt punktet.