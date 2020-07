Powersong der Woche: Tones And I – Ur So F**king cool

Tones And I hat genug von Leuten, die glauben, sie wären die coolsten, lässigsten, bestaussehenden Typen, die das Universum zu bieten hat. Und die in Wirklichkeit nichts als heiße Luft verbreiten und sich von einem abwenden, sobald sie etwas oder jemanden vermeintlich Interessanteres erblickt haben.



„Walk into a party / Feeling out of place / Everyone’s too cool, everyone’s too fake / I try to start a conversation / But I can’t seem to relate / ‚Cause you’re so fucking cool“, heißt es im neuen Song der Australierin..

„Everyone is talking about sex / Everybody is talking about ex / Like no one really wants to find a genuine connect / Before they even look at you, they move on the the next“,

„I don’t want to listen to the shit you spun“.

Über ihre Inspiration zum Song ließ die Sängerin noch wissen: „Ich schrieb diesen Song, nachdem ich bei einer Party war, bei der jeder von sich dachte, sie seien die Coolsten überhaupt und ich einfach nur dachte: ‚Hier ist es scheiße, ich gehe!“