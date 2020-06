Powersong der Woche: Travis – A ghost

Die Schotten sind back! Travis melden sich mit einem neuen Song zurück.

Die Single „A Ghost“ ist der erste Vorbote auf ihr kommendes Album das am 09. Oktober erscheinen wird.

Für das Video zur Single hat Frontmann Fran Healy selbst die Animation beigesteuert und Regie geführt, mehr aus der Not heraus. Über den Clip sagte er: „Gerade als wir bereit für die Dreharbeiten waren, ging die Welt in den Lockdown. Wir hatten also diesen großartigen Song, aber keine Möglichkeit, ein Video zu machen, deswegen habe ich beschlossen, es zu zeichnen. (…) Ich konnte meinen 14-jährige Sohn Clay als Kameramann gewinnen, da er eine Drohne hat und so konnten wir es mit Sicherheitsabstand filmen. Das war der seltsamste Videodreh, an dem ich je gearbeitet habe, aber er wurde großartig.“