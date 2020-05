Powersong der Woche: Yungblud – Weird

YUNGBLUD meldet sich mit einem neuen Song und Video aus der Corona-Quarantäne und wie der Titel „Weird!“ unschwer erahnen läßt, handelt der Song von einer komischen Zeit im Leben des Sängers.

In einem Statement gab Dominic Richard Harrison – so der bürgerliche Name von Yungblud – bekannt, dass der neue Song die seltsamste Zeit in seinem Leben thematisiere, in der er oft Angst und Unsicherheit verspürt hat. „Weird!“ wurde von ihm zwar vor der derzeitigen Coronavirus-Pandemie geschrieben, der Refrain passt aber sehr gut zu dem, was viele Menschen derzeit fühlen.