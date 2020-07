Powersong der Woche: Zara Larsson – Love Me Land

Endlich gibt es neue Musik von Zara Larsson. „Love Me Land“ heißt ihr neuesters Song und sie selbst äußerte sich wie folgt dazu: „Ich schrieb ‚Love Me Land‘ mit meinen Freunden Justin [Tranter] und Julia [Michaels] nach einer langen Phase, in der ich an Songs für mein zweites internationales Album arbeitete“.

Es fühlte sich wie eine Art ‚Heureka!‘ -Moment an, als ich plötzlich den musikalischen Weg verstand, zu dem ich irgendwann einmal aufgebrochen war, um herauszufinden, was es heißt, eine Frau und eine Künstlerin zu sein. In dem Song geht es darum, sich versehentlich zu verlieben, diese Liebe dann aber auch zu ergreifen und auszuleben. Ich denke, das Stück kombiniert zwei Dinge, die ich liebe und ganz gut kann – Female Empowerment und Pop-Banger!

Im Moment erleben wir alle eine neue, beängstigende, unbekannte Welt und müssen einige harte Realitäten ertragen. Ich hoffe, dass der Song eine Möglichkeit bietet, diesen Dingen ein wenig zu entkommen. Denn manchmal kann Tanzen eine Erlösung sein, wenn auch nur für einen Moment.“

„Love Me Land“ ist übrigens ein Vorbote für Zaras kommendes Album.