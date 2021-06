Siebzehnte Auflage des Förderprojektes für Oberschulabsolventen

Eine Initiative der Stiftung Südtiroler Sparkasse des Unternehmerverbandes Südtirol in Zusammenarbeit mit der deutschen, italienischen und ladinischen Bildungsdirektion

Proexcellentia 2021 – Die besten Maturanten Südtirols

Der landesweite Wettbewerb „Leistung belohnen und sichtbar machen“, ein Gemeinschaftsprojekt der Stiftung Südtiroler Sparkasse und des Unternehmerverbandes Südtirol, in Zusammenarbeit mit der deutschen, italienischen und ladinischen Bildungsdirektion wurde im Jahr 2004/2005 erstmals ausgeschrieben. Die 480 besten Maturanten der 16 bisherigen Wettbewerbsausgaben wurden von den Projektträgern ausgezeichnet und über eine Medieninformationskampagne namentlich der Südtiroler Gesellschaft vorgestellt. Mit diesem Projekt soll auch im Bildungsbereich umgesetzt werden, was in anderen Bereichen – beispielsweise im Sport, in der Musik oder der Kunst im Allgemeinen – längst selbstverständlich ist: nämlich besondere Leistungen gezielt zu fördern und sichtbar zu machen.

In diesem Jahr werden die 30 besten Maturanten mit einem Gutschein in Höhe von 1.000 Euro belohnt, der nach Vorlage von dokumentierten Ausgaben für Fortbildungsmaßnahmen bzw. Studiengebühren ausbezahlt wird. Bewerben können sich jene Schüler, die die Matura mit der höchsten Punktezahl (100/100) bestanden haben und mit einem Schulguthaben von mindestens 57/60 zur Abschlussprüfung angetreten sind. Bei der Auswahl der 30 leistungsfähigsten Schülerinnen und Schüler werden je 15 Maturanten aus den allgemeinbildenden Oberschulen und 15 Maturanten aus den Fachoberschulen berücksichtigt. Zur Erstellung der Rangliste wird des Weiteren nicht nur der Punktestand der staatlichen Abschlussprüfung einbezogen, sondern auch der Notendurchschnitt der beiden ersten Oberschuljahre, sowie die sogenannten Schulguthaben; die Erstellung der Rangliste erfolgt sodann jeweils auf die deutschen, italienischen und ladinischen Oberschulen in Bezug auf den Sprachgruppenproporz.

Alle weiteren Infos sowie die Anmeldung zum Wettbewerb finden sich unter www.proexcellentia.it

“ Proexcellentia 2021 “ – i migliori maturandi dell’Alto Adige

Al via la diciassettesima edizione del concorso per gli studenti delle scuole superiori.

Un’iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio e di Assoimprenditori Alto Adige, in collaborazione con le Direzioni d’Istruzione e Formazione dei tre gruppi linguistici

Il concorso provinciale „Evidenziare e premiare l’impegno scolastico“, promosso congiuntamente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, Assoimprenditori Alto Adige e le Direzioni d’Istruzione e Formazione tedesca, italiana e ladina, fu bandito per la prima volta nel 2004/2005. Con le sedici passate edizioni i promotori hanno premiato i migliori 480 studenti delle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado, presentandoli alla popolazione altoatesina attraverso una campagna informativa sui media. Il progetto intende fornire risposte concrete nell’ambito della formazione, sulla scia di quanto già avviene in altri settori, quali ad esempio lo sport, la musica o l’arte, sostenendo in modo mirato ed evidenziando le eccellenze nell’impegno scolastico.

Anche quest’anno saranno premiati i 30 migliori studenti, che otterranno un buono pari a 1.000 Euro. Questo buono potrà essere utilizzato per acquisti attinenti lo studio ed altre modalità di formazione. Saranno presi in considerazione soltanto studenti che avranno ottenuto alla maturità il punteggio massimo (100/100) e che sono stati ammessi agli esami con un credito scolastico di almeno 57/60.

Tra questi saranno premiati 15 maturandi degli Istituti ad indirizzo generale e 15 maturandi degli Istituti Tecnici.

Nella valutazione complessiva saranno presi in considerazione, oltre al punteggio raggiunto alla maturità, anche la media dei voti ottenuta nei primi due anni delle superiori ed il credito scolastico.

Infine la graduatoria sarà suddivisa nel rispetto della proporzionale etnica (riferita alle scuole).

Per partecipare al concorso ed ulteriori informazioni si prega di consultare il sito www.proexcellentia.it.