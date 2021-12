Prominenter Impfgegner Robin Fransman in den Niederlanden an Corona gestorben

Über mehrere Monate äusserte sich der niederländische Politik- und Wirtschaftswissenschaftler Robin Fransman kritisch zur Covid-Impfung. Nun ist er an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben.

Der Wirtschafts- und Politikwissenschaftler Robin Fransman (†53) starb am Dienstag 28. Dezember 2021 in einem Krankenhaus in den Niederlanden, das berichten mehrere Medien übereinstimmend.