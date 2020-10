Psy-Help COVID 19 recapiti utili in Alto Adige

Psy-Help COVID 19

Servizi di Emergenza – Emergenza 112

Nel caso di malattie mentali o crisi gravissime:

richiedere attraverso i centralini degli ospedali BZ 0471 908111, Merano 0473 263333,

Bressanone 0472 812111, Brunico 0474 581111 lo psichiatra di turno.

Centri di riferimento clinico

per consulenze psicologiche e psicoterapie rivolte alla popolazione, agli operatori sanitari e di soccorso, per persone in quarantena e i loro familiari

Servizio psicologico di Bolzano 0471 435001 lun-ven 8.30-17.00

Servizio psicologico di Merano 0473 251000 lun-ven 8.30-17.00

Servizio psicologico di Bressanone 0472 813100 lun-ven 8.30-17.00

Servizio psicologico di Brunico 0474 586220 lun-ven 8.30 – 17.00

Consultorio della Caritas di Silandro 0473 621237 lun-ven 8.00-12.00

per persone con malattie mentali e familiari

Primo contatto per residenti del distretto di Bolzano presso l’ambulatorio di psichiatria generale 0471 435146 o 435147, lun-gio 8.30 – 17.00; ven. 8.30-14.00

Centro per la salute mentale di Bolzano Città, 0471 907010 Da lun-ven 8.45 – 12.30; 14.00 – 17.00

Bolzano Circondario 0471 305811 lun-ven 8.45 – 12.30; 14.00 – 17.00

Laives 0471 953995 lun-ven 8.30 – 12.30; 14.00 – 17.00

Ora 0471 829253 lun-ven 8.30 – 12.30; 14.00 – 17.00

Merano Città 0473 263600 lun-ven 8.30 – 17.00

Merano Circondario 0473 251700 lun-ven 8.30 – 17.00

Silandro 0473 736690 lun-ven 8.30 – 17.00

Bressanone 0472 812966 o 812966 lun-gio 8.30- 17.00 ven 8.30 – 13.00

Brunico 0474 586340 o 586342 lun-ven 8.00 – 16.00

Ambulatorio di psicosomatica 0471 300389 psycho@cittazzurra.it lun-ven 08.15-12.15 e lun-gio 14.00-17.00

Ambulatorio specialistico per l’età evolutiva: Bolzano 0471 435353 o 435354 lun-ven 8.30 – 13; 14.00-16.30

Merano 0473 251100; lun-ven 8.30 – 12.00; 14.00 – 17.00;

Bressanone 3316147265 lun-ven 8.30 – 13.00; 14.00 – 17.00

Brunico 0474 370070 lun-gio 8.00 – 12.00; 13.00 – 16.30; ven 8.00 – 12.00

per persone a rischio o affetti da dipendenze

Ser.D Bolzano 0471 907070 lun-gio 9.00 – 13.00; 14.00 – 17.00; ven 9.00 – 14.00

Merano 0473 251760 lun e gio 8.30 – 13.00; 14.00 – 17.30; mar 11.00-13.00; 14.00-17.30; mer e ven 8.30 – 13-00

Bressanone 0472 813230 lun-gio 8.00 – 12.00; 14.00 – 17.00, ven 8.00 – 12.30

Brunico 0474 586200 lun-ven 7.30 – 16.00

Ambulatorio di Alcoologia HANDS Bolzano 0471 270924

Consultorio Psicosociale della Caritas Silandro 0473 621 237

per persone con disturbi alimentari

INFES-Centro Disturbi Alimentari, Tel. 0471 970039, info@infes.it, www.infes.it

Ambulatorio per disturbi alimentari Bolzano, Tel. 0471 300389, info@eatingsdis.it

Ambulatorio per disturbi alimentari Merano, Tel. 0473 251250, diet@asbmeran-o.it

Ambulatorio per disturbi alimentari Bressanone,

Tel. 0472 812711 (Medicina)

Tel. 0472 813250 (Dietologia)

Tel. 0472 813100 (Servizio Psicologico)

Tel. 0472 812670 (Pediatria)

diaetdienst@sb-brixen.it

psychologischerdienst@sb-brixen.it

Equipe per disturbi alimentari Brunico

Tel. 0474 581120 (Dietologia)

Tel. 0474 586340 (Centro Salute Mentale)

diaet-bruneck@sb-bruneck.it

Tel. 0474 370402 (Psichiatria giovanile)

info@eos-fachambulanz.it

http://www.eos-jugend.it

Ulteriori

Croce Rossa Italiana sostegno psicologico 388 3621088; tutti i giorni 8.30 – 10.30; 16.00 – 17.30

Consultori familiari

consultorio familiare Aied: www.aiedbz.it; info@aiedbz.it 0471 979399 lun-ven 09.00-12.00

Consultorio familiare L’Arca: www.arca.bz; consultorio@arca.bz 0471 930546 lu-ven 09.00-12.00

Consultorio familiare fabe:

www.familienberatung.it kontakt@familienberatung.it

Bolzano e Ortisei

fabe-bolzano@familienberatung.it 0471 973519 lun – gio 10:00 – 12:00 e mar 15:00 – 17:00

Merano e Silandro

fabe-meran@familienberatung.it 0473 210612 lun e mer 11:00 – 12:00, mar e gio 10:00 – 12:00 e mar 15:00 – 16:00

Brunico fabe.bruneck@familienberatung.it 0474 555638 lun-gio 11:00 – 12:00

Consultorio familiare Kolbe:

www.consultoriokolbe.it

Bolzano kolbebolzano@yahoo.it 0471 401959 lun-ven 08.30-12.30

Laives kolbelaives@yahoo.it 0471 950600 lun-ven 08.30-12.30

Merano kolbemerano@yahoo.it 0473 233411 lun-ven 08.30-12.30 ed anche gio 15.00-18.00

Bressanone kolbebrixen@yahoo.it 0472 830920 lun e mar 14.00-18.00, mer,gio,ven 08.00-12.00

Vipiteno kolbesterzing@yahoo.com 349 6543457 lun e mar 14.00-18.00 , mer,gio,ven 08.00-12.00

Consultorio familiare Lilith: www.lilithmeran.com info@lilithmeran.com 0473 212545 lun-ven 08.30-12.30

Consultorio familiare Mesocops: www.mesocops.it; info@mesocops.it 0471 976664 lun-gio 9.00-12.30 e 14.30-18.00, ven 09.00-12.00

Psicoterapeuti psicologi o medici attivi nel privato

Servizi di consulenza a bassa soglia di accesso

Telefonseelsorge 0471 052052 24 ore su 24 consulenza online www.telefonseelsorge-online.bz.it, lingua tedesca

Sostegno nel lutto Hospice Caritas 0471 304370 lun- ven 10.00 – 12.00 – hospitz@caritas.bz.it

Telefono amico 02 23272327 tutti i giorni 10.00-24.00, whatsApp 345 0361628 dalle 18 alle 21, www.telefonoamico.it, lingua italiana

Young and direct 0471/1551551

email online@young-direct.it; whatsapp 3450817056, per giovani

Forum Prevenzione 0471 324801 lun-ven 9.00 – 12.00 oppure help@forum-p.it accesso

Associazione autoaiuto malati psichici Ariadne richiesta via SMS 335 6267260 o consult@ariadne.bz.it

Asssociazione di autoaiuto per malati psichici Girasole 0474 530166 lun-ven 9.00-16.00; www.lichtung-girasole.com

Servizio per gruppi di autoaiuto 0471 312424 o 1888110 lu-ven 8.30-12.30, lu-gio 14-17

www.autoaiuto.bz.it; info@autoaiuto.bz.it

Hotline per vittime di violenze e stalking 1522 (24ore)

GEA punto di contatto contro la violenza Bolzano

800 276 433 (24ore)

Casa degli appartamenti protetti Bolzano

800 892 828 (24ore)

Donne contro la violenza Merano 800 014 008 (24ore)

Consultazione per donne sottoposte a violenza Bressanone 800 601 330 (24ore)

Servizio Casa della donna Brunico 800 310 303 (orario d’ ufficio)

Consultorio maschile Caritas 0471 324649 mb@caritas.bz.it

Iniziativa maschi Val Pusteria 0474 555848 cell. 3401896431 info@mip-pustertal.it, www.mip-pustertal.it

La Strada-der Weg, progetto Exit 0471 203111, no verde 800 621 606

Papà attivi 350 0752030 (psicologo) o 389 30032 (assistente sociale) tutti i giorni 8.00-22.00 info@papa-attivi.it