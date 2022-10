Psychische Gesundheit: Sensibilisierungsaktion in der Innenstadt von Meran – Disagio psichico: iniziativa di sensibilizzazione in centro di Merano

Gemeinde Meran – In Zusammenarbeit mit Jugendzentren, Beratungsstellen und Vereinen, die mit jungen Menschen arbeiten, hat der Jugenddienst im Stadtzentrum eine auch von der Gemeinde Meran unterstützte Sensibilisierungsinitiative zum Thema psychische Gesundheit und Suizidprävention durchgeführt.

Die Initiative Red mor amol driber/Parliamoci richtet sich an Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen von Mittelschulen und Student*innen der Oberschulen beider Sprachgruppen. Mit einer Reihe von Informationsständen entlang einer Route, die vom Sitz der Caritas an der Ecke Verdi-/Galileistraße bis zum Sandplatz führte, halfen die Jugendbetreuer*innen den Teilnehmer*innen, auch anhand eines kurzen Fragebogens, das psychische Unwohlsein zu benennen, das Jugendliche und Erwachsene befallen kann, und gaben ihnen auch nützliche Informationen über Einrichtungen, die kostenlose psychologische Unterstützung anbieten.

Der Aktion folgte eine Fachtagung für das Lehrpersonal im Untermaiser KiMM.

Die Sensibilisierungsinitiative wurde auch von der Meraner Stadtverwaltung unterstützt: Bürgermeister Dario dal Medico und Stadträtin Emanuela Albieri dankten den Projektträger*innen persönlich dafür, dass sie dieses heikle Thema, das die Welt der Erwachsenen zutiefst in Frage stellt, thematisiert haben. Selbstmord ist in der Tat die zweithäufigste Todesursache bei jungen Menschen zwischen 15 und 24 Jahren, sowohl in Italien als auch in Europa.

Disagio psichico: iniziativa di sensibilizzazione in centro di Merano

Comune di Merano – In collaborazione con i centri giovanili, i consultori e le associazioni che lavorano a contatto con i giovani, lo Jugenddienst ha promosso in centro città un’iniziativa – sostenuta anche dal Comune di Merano – di sensibilizzazione sulla salute mentale e per la prevenzione del suicidio.

Il progetto Parliamoci/Red mor amol driber è rivolto a studenti e studentesse delle terze classi delle scuole medie e superiori meranesi e di entrambi i gruppi linguistici. Con una serie di stand informativi lungo un percorso che si snodava dalla sede della Caritas (all’angolo via Galilei/via Verdi) a piazza della Rena, gli operatori e le operatrici giovanili hanno aiutato i/le partecipanti, anche attraverso un breve questionario, a dare un nome al malessere che può colpire giovani e adulti, e hanno fornito loro informazioni utili sulle strutture che offrono supporto psicologico gratuito.

L’iniziativa, proseguita poi con un convegno, ospitato dal KiMM di Maia Bassa e pensato per il personale docente, è stata sostenuta anche dal Comune di Merano: il sindaco Dario dal Medico e l’assessore Emanuela Albieri hanno voluto ringraziare personalmente i promotori del progetto per aver voluto e saputo affrontare un tema molto delicato che interroga profondamente il mondo degli adulti. Il suicidio è infatti la seconda causa di morte tra i giovani nella fascia di età fra i 15 e i 24 anni, sia in Italia che in Europa.