Psychohilfe Covid 19: Liste der Hilfen in Südtirol

Psychohilfe Covid 19

Notfalldienste

Notrufnummer 112

Bei psychischen Krankheiten oder schwersten Krisen: Psychiater vom Dienst, telefonisch über die Telefonzentralen der KH von BZ 0471 908111, Meran 0473 263333, Brixen 0472 812111 und Bruneck 0474 581111 verlangen.

Klinische Anlaufstellen

für Beratung und Behandlung der Bevölkerung, von Mitarbeitern des Gesundheitswesens und von Einsatzkräften, Menschen in Quarantäne und Angehörige

Psychologischer Dienst Bozen 0471 435001Mo- Frei 8.30-17.00

Psychologischer Dienst Meran 0473 251000 Mo-Frei 8.30-17.00

Psychologischer Dienst Brixen 0472 813100 Mo-Frei 8.30-17.00

Psychologischer Dienst Bruneck 0474 586220 Mo-Frei 8.30 – 17.00

Caritas Beratungsstelle Schlanders 0473 621237 Mo bis Frei 8.00-12.00

für psychisch Kranke und Angehörige:

Erstanmeldung für Ansässige im Gesundheitsbezirk Bozen in der Ambulanz für allgemeine Psychiatrie 0471 435146 oder 435147, Mo-Do 8.30 – 17.00; Frei 8.30-14.00

Zentrum psychischer Gesundheit Bozen Stadt 0471 907010 Mo-Frei 8.45 – 12.30; 14.00 – 17.00

Bozen Umgebung 0471 305811 Mo-Frei 8.45 – 12.30; 14.00 – 17.00

Leifers 0471 953995 Mo-Frei 8.30 – 12.30; 14.00 – 17.00

Auer 0471 829253 Mo-Frei 8.30 – 12.30; 14.00 – 17.00

Meran Stadt 0473 263600 Mo-Frei 8.30 – 17.00

Meran Umgebung 0473 251700 Mo-Frei 8.30 – 17.00

Schlanders 0473 736690 Mo-Frei 8.30 – 17.00

Brixen 0472 812966 oder 812966 Mo-Do 8.30– 17.00; Frei 8.30 – 13.00

Bruneck 0474 586340 oder 586342 Mo-Frei 8.00 – 16.00

Psychosomatik Ambulanz 0471 300389 psycho@cittazzurra.it Mo-Fr 08.15-12.15, Mo-Do 14.00-17.00

Kinderpsychiatrie-Fachambulanzen: Bozen 0471 435353 oder 435354 Mo – Frei 8.30 – 13.00 und 14.00 – 16.30;

Meran 0473 251100; Mo bis Frei 8.30 – 12.00; 14.00 – 17.00;

Brixen 3316147265 Mo bis Frei 8.30 – 13.00; 14.00 – 17.00

Bruneck 0474 370070 Mo bis Do 8.00 – 12.00; 13.00 – 16.30; Frei 8.00 – 12.00

für Suchtgefährdete und Suchtkranke

Dienst für Abhängigkeitserkrankungen Bozen 0471 907070 Mo bis Do 9.00 – 13.00; 14.00 – 17.00; Frei 9.00 – 14.00

Meran 0473 251760 Mo und Do 8.30 – 13.00; 14.00 – 17.30; Di 11.00-13.00; 14.00-17.30; Mi und Frei 8.30 – 13-00

Brixen 0472 813230 Mo bis Do 8.00 – 12.00; 14.00 – 17.00, Frei 8.00 – 12.30

Bruneck 0474 586200 Mo – Frei 7.30 – 16.00

Alkoholambulanz HANDS Bozen 0471 270924

Psychosoziale Beratungsstelle der Caritas Schlanders 0473 621 237

für Essgestörte

INFES-Fachstelle für Essstörungen, Tel. 0471 970039, info@infes.it, www.infes.it

Ambulatorium für Essstörungen Bozen, Tel. 0471 300389, info@eatingsdis.it

Ambulatorium für Essstörungen Meran, Tel. 0473 251250, diet@asbmeran-o.it

Ambulatorium für Essstörungen Brixen

Tel. 0472 812711 (Medizin)

Tel. 0472 813250 (Diät und Ernährung)

Tel. 0472 813100 (Psychologischer Dienst)

Tel. 0471 812670 (Pädiatrie)

diaetdienst@sb-birxen.it

psychologischerdienst@sb-brixen.it

Interdisziplinäres Team für Essstörungen Bruneck

Tel. 0474 581120 (Diät und Ernährung)

Tel. 0474 586340 (Zentrum Psychischer Gesundheit)

diaet-bruneck@sb-bruneck.it

Tel. 0474 370402 (Jugendpsychiatrie)

info@eos-fachambulanz.it

http://www.eos-jugend.it

Weitere

Croce Rossa Italiana sostegno psicologico 388 3621088; tutti i giorni 8.30 – 10.30; 16.00 – 17.30

Familienberatungsstellen

Familienberatungsstelle Aied: www.aiedbz.it; info@aiedbz.it 0471 979399 Mo-Fr 09.00 -12:00

Familienberatungsstelle L’Arca: www.arca.bz; consultorio@arca.bz 0471 930546 Mo-Fr 09.00-12.00

Familienberatungsstelle fabe: www.familienberatung.it kontakt@familienberatung.it

Bozen und St. Ulrich

fabe-bolzano@familienberatung.it 0471 973519 Mo-Do 10:00 -12:00 und Di 15:00 – 17:00

Meran und Schlanders

fabe-meran@familienberatung.it 0473 210612 Mo und Mi 11:00 -12:00, Di und Do 10:00 – 12:00 und Di 15:00 – 16:00

Bruneck fabe-bruneck@familienberatung.it 0474 555638 Mo-Do 11:00 – 12:00

Consultorio familiare Kolbe:

www.consultoriokolbe.it

Bozen kolbebolzano@yahoo.it 0471 401959 Mo-Fr 08.30-12.30

Leifers kolbelaives@yahoo.it 0471 950600 Mo-Fr 08.30-12.30

Meran kolbemerano@yahoo.it 0473 233411 Mo-Fr 08.30-12.30 und auch Do 15.00-18.00

Brixen kolbebrixen@yahoo.it 0472 830920 Mo und Di 14.00-18.00, Mi,Do,Fr 08.30-12.00

Sterzing kolbesterzing@yahoo.com 349 6543457 Mo und Di 14.00-18.00, Mi,Do,Fr 08.30-12.00

Familienberatungsstelle Lilith: www.lilithmeran.com info@lilithmeran.com 0473 212545 Mo-Fr 08.30-12.30

Consultorio familiare Mesocops: www.mesocops.it; info@mesocops.it 0471 976664 Mo-Do 9.00-12.30 und 14.30-18.00, Fr. 09.00-12.00

Private Psychotherapeuten (Psychologen, Ärzte)

Niederschwellige Beratungsdienste:

Telefonseelsorge 0471 052052 rund um die Uhr onlineberatung www.telefonseelsorge-online.bz.it, deutschsprachig

Trauerhilfe Hospiz – Caritas 0471 304370 Mo-Frei 10.00 – 12.00 – hospiz@caritas.bz.it

Telefono amico 02 23272327 tutti i giorni 10.00-24.00, whatsApp 345 0361628 dalle 18 alle 21, www.telefonoamico.it, Italienischsprachig

Young and direct 0471/1551551 email online@young-direct.it; whatsapp 3450817056, für Jugendliche

Forum Prävention 0471 324801 Mo bis Frei 9.00 – 12.00 oder unter help@forum-p.it Anmeldung,

Selbsthilfeverband Angehöriger psychisch Kranker Ariadne SMS Anmeldung 335 6267260 oder consult@ariadne.bz.it

Selbsthilfevereinigung psychisch Kranker Lichtung 0474 530166 Mo-Frei 9.00-16.00

www.lichtung-girasole.com

Dienststelle für Selbsthilfegruppen 0471 312424 oder 1888110 Mo-Fr 8.30-12.30, Mo-Do 14-17

www.selbsthilfe.bz.it; info@selbsthilfe.bz.it

Notrufnummer für Opfer von Gewalt und Stalking 1522 (24h)

GEA Kontaktstelle gegen Gewalt Bozen

800 276 433 (24h) Bozen

Haus der geschützten Wohnungen Bozen

800 892 828 (24h)

Frauen gegen Gewalt Meran

800 014 008 (24h)

Beratungsstelle für Frauen in Gewaltsituationen Brixen 800 601 330 (24h)

Frauenhausdienst Bruneck 800 310 303 (Bürozeiten)

Männerberatungsstelle Caritas 0471 324649 mb@caritas.bz.it

Männerinitiative Pustertal 0474 555848 Handy 3401896431 info@mip-pustertal.it, www.mip-pustertal.it

La Strada-der Weg, Projekt Exit 0471 203111, grüne Nr. 800 621 606

Väter aktiv 350 0752030 (Psychologe) oder 389 30032 (Sozialarbeiter) täglich 8.00-22.00 info@vaeter-aktiv.it