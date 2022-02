Putins Kriegsgründe im Faktencheck – DW

Während seine Truppen die Ukraine angreifen, versucht Wladimir Putin die Invasion zu begründen: Russland müsse sich „verteidigen“, einen „Genozid“ stoppen und die Ukraine „entnazifizieren“. Vieles davon ist falsch.

Russland macht Ernst: Nach Wochen der Zuspitzung im Konflikt mit der Ukraine sind russische Truppen in die Ukraine einmarschiert und greifen zahlreiche Ziele im ganzen Land an. Kurz vor dem Angriff wandte sich Präsident Wladimir Putin mit einer TV-Ansprache an sein Volk und nannte seine Gründe für den Angriff – der in seinen Augen ein Akt der Verteidigung ist. DW hat einige zentrale Begründungen Putins für die Invasion überprüft.

