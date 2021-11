RADAR 2021: Sparkasse-Initiative zur Unterstützung von Innovation in Unternehmen erfolgreich abgeschlossen

Im Bild v.l.n.r. Sofia Khadiri und Pietro Trentini, Project Manager von LDV20, sowie Nicola

Calabrò, Beauftragter Verwalter und Generaldirektor der Sparkasse

Die diesjährige Initiative der Sparkasse RADAR 2021 zur Förderung von Innovation

in Unternehmen dank der Zusammenarbeit mit jungen Start-ups fand ihren

erfolgreichen Abschluss mit der Prämierung des besten Start-ups 2021.

An der diesjährigen Auflage haben drei Unternehmen aus dem Einzugsgebiet der Sparkasse

teilgenommen. Bei den Unternehmen handelt es sich um das Apfelkonsortium Melinda aus dem

Nonstal und Sulzberg im Trentino, FZSoNick, ein Unternehmen aus der Provinz Vicenza, das zu

den weltweit führenden Herstellern von Natriumchlorid-Nickel-Batterien gehört, und MSM Stampi,

ein Unternehmen aus Verona, das Dienstleistungen rund um die Herstellung von

maßgeschneiderten Pressformen für Kunststoffe und Metalle anbietet. Knapp 50 Start-ups und

KMU haben sich beworben und ihre Lösungen vorgestellt, um den Bedürfnissen der drei

Unternehmen zu entsprechen.

„Unsere Innovationsschmiede LDV20 und insbesondere die Initiative RADAR zeigen uns, wie wir

mit einer sich verändernden Welt auf eine neue Art und Weise interagieren können, als wir es

bisher gewohnt waren. In dieser Hinsicht ist RADAR eine einzigartige Erfahrung für uns, und wir

planen bereits die nächste Ausgabe, die neue Unternehmen einbeziehen und den Fokus auf neue

Herausforderungen im Bereich Innovation legen wird,“ erklärt der Beauftragte Verwalter und

Generaldirektor Nicola Calabrò.

In der Abschlussveranstaltung erzählten die drei Unternehmen von ihren Erfahrungen und wie sie

täglich im Hinblick auf Nachhaltigkeit und digitalen Wandel innovativ tätig sind. Anschließend

stellten die vier Start-ups, die in die Endrunde gelangt waren, ihr innovatives Unternehmen vor.

Bewertet wurden diese hinsichtlich ihres Geschäftsmodells, ihrer Fähigkeit, einen Bedarf zu

erkennen und innovative Lösungen zu bieten, und des Mehrwerts, den sie dem Territorium bieten

können.

Als bestes Start-up der diesjährigen Ausgabe wurde YK-Robotics gekürt, ein junges StartupUnternehmen aus der Toskana mit starker internationaler Ausrichtung, das eine sogenannte „NoCode-Plattform“ zur Vereinfachung der Umsetzung von Robotik-Prozessen in KMU anbietet. Der Gewinner erhält als Preis von Sparkasse Auto ein Fahrzeug in Langzeitmiete für 18 Monate sowie die Möglichkeit, Projekte gemeinsam mit bekannten lokalen Unternehmen zu entwickeln.

Eine besondere Erwähnung verdienen auch die übrigen drei Finalisten: Enersem, das sich mit

Energieeffizienz beschäftigt, Envision, das Lösungen im Bereich „Smart City“ entwickelt, und

Novotic, das den Fokus ebenfalls auf Robotik legt.

Einstimmig ausgefallen ist die Bewertung der Jury der Sparkasse unter dem Vorsitz von Emiliano

Picello, Verantwortlicher der Direktion Corporate Banking und Dienstleistungen für das

Auslandsgeschäft, der die Entscheidung wie folgt begründet: „Wir haben diesem Start-up den

Preis verliehen, weil es sich um ein Unternehmen mit hohem Innovationsgehalt handelt. Außerdem

hat es ein flexible Plattform entwickelt, die es dem Kunden ermöglicht, seine Prozesse einfach und

intuitiv zu steuern.“

„Begonnen hatte alles mit einem Experiment im Jahr 2020. Mittlerweile hat sich RADAR zu einem

Dienst mit hohem Mehrwert für unsere Kunden entwickelt, der es ihnen ermöglicht, nachhaltig zu

wachsen und die neuesten technologischen Standards zu erreichen,“ erklären Sofia Khadiri und

Pietro Trentini, Project Manager von LDV20, und fügen hinzu: „In den letzten Monaten trafen wir

uns mit den Unternehmern und Start-ups, um den Grundstein für eine erfolgreiche Kooperation zu

legen, die nun in die Phase der Prototyp-Entwicklung gelangt ist.“

Die Veranstaltung, die in der „Crane Hall“ im NOI Techpark abgehalten wurde, stand unter einem

besonderen Vorzeichen: Um ein Signal in Richtung Nachhaltigkeit zu setzen, wurde der CO2-

Ausstoss des Events begrenzt und der Rest kompensiert, dank der Unterstützung des jungen

Mailänder Start-up Up2You. Am Ende der Veranstaltung konnte der CEO und Co-Founder von

Up2You, Andrea Zuanetti, den anwesenden Unternehmern wichtige Impulse und Anregungen

mitgeben, die er im Rahmen seines Fachreferats zur Frage „Wird Greentech unseren Planeten

retten?“ vortrug.



