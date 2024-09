Radio DARC – 500 Sendungen voller Technik und Leidenschaft – Ein Blick hinter die Kulissen

Wir freuen uns sehr, Ihnen heute unsere 500. Sendung präsentieren zu dürfen! Seit fast 10 Jahren – genau seit März 2015 – sind wir „On Air“ und bieten Ihnen jede Woche eine volle Stunde spannender Einblicke in die Welt der Technik.

In all diesen Jahren haben uns tausende Briefe und E-Mails erreicht, und wir haben tausende von ehrenamtlichen Arbeitsstunden für Sie geleistet. Dabei wurden auch QSL-Bestätigungen in 43 Länder verschickt – alles aus Leidenschaft für unser gemeinsames Hobby. Zur Feier unserer Jubiläumssendung möchten wir Ihnen in dieser Sendung die Hauptakteure vorstellen, die hinter der Sendung stehen.

Sendetermin: Sonntag, 08. September 2024 um 14:00 Uhr

auf Radio Sonnenschein (UKW/FM), Webradio

oder via Google Chrome Browser (https/SSL):

https://radio.sunshine.it/icecast

https://radio.sunshine.it/shoutcast

Viel Spass beim Zuhören wünscht Walter Wiedenhofer (IW3BFW) 73!

