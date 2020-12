Radio Darc – Antenne mit Weihnachtsmann kollidiert :-)

Derzeit sind wir ja in der Weihnachtswoche. Und da darf auch eine Weihnachtsgeschichte nicht fehlen. Eine ganz besondere Weihnachtgeschichte haben wir für sie heute vorbereitet. Eine, in der auf etwas amüsante Art und Weise klar wird, was dem Weihnachtsmann so alles passieren kann, wenn er mit seinem Rentier-Schlitten die Geschenke ausliefert, aber er dann versehentlich mit der Antenne des RADIO DARC Senders kollidiert.

Gruß und vy 73,

Rainer Englert (DF2NU)

Sendetermin: Sonntag, 20. Dezember 2020 um 14:00 Uhr auf

Radio Sonnenschein (UKW/FM) oder Webradio

oder via Google Chrome Browser (SSL):

https://stream.sunshine.it:8443

Viel Spass beim Zuhören wünscht Walter Wiedenhofer (IW3BFW) 73!

Zur Webseite von Radio DARC

Zur Webseite vom drc.bz