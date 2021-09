Radio DARC – Das Havanna-Syndrom

Wissen Sie, was unter dem sogenannten „Havanna-Syndrom“ zu verstehen ist?

Das tritt nicht etwa bei einer Reise in die kubanische Hauptstadt auf, sondern es ist eine höchst mysteriöse Serie von Erkrankungen, die möglicherweise von Mikrowellen-Waffen verursacht wird. Welches Geheimnis dahinter steckt, das erfahren Sie in dieser Sendung.

