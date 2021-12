Radio DARC – Eine kleine Weihnachtsgeschichte

Es ist Weihnachten. Und da darf natürlich auch eine Weihnachtsgeschichte

nicht fehlen. Eine ganz besondere Weihnachtsgeschichte haben wir diesmal

für Sie vorbereitet. Eine, in der auf etwas amüsante Art und Weise

klar wird, was dem Weihnachtsmann so alles passieren kann, wenn er

mit seinem Rentier-Schlitten die Geschenke ausliefert, er aber eine Panne hat.

Gut, dass es die freundlichen und hilfsbereiten Funkamateure gibt.

Unsere Geschichte spielt in Wien. Hören Sie sich gut an, denn am

Ende werden wir ein kleines Weihnachts-Rätsel starten. Wenn Sie

die Fragen richtig beantworten können, dann winkt Ihnen eine spezielle QSL-Karte.

Sendetermin: Sonntag, 26. Dezember 2021 um 14:00 Uhr

auf Radio Sonnenschein (UKW/FM), Webradio

oder via Google Chrome Browser (https/SSL):

https://stream.sunshine.it

Viel Spass beim Zuhören wünscht Walter Wiedenhofer (IW3BFW) 73!

Mitschnitte vergangener Sedungen