Radio DARC – Fernseh-Testbild – 70 Jahre

In diesen Tagen gibt es wieder ein 70-jähriges Jubiläum zu feiern.

Die Ehre steht einem technischen Werk zu, dass es heute leider so

nicht mehr gibt. Die Rede ist vom Fernseh-Testbild. Genau am 12. Juli

des Jahres 1950 war es erstmals zu sehen, der Lückenfüller, wenn

gerade kein Programm lief.

Inzwischen ist es zumindest aus dem regulären Fernsehprogramm

wie wie es heute kennen, so gut wie verschwunden.

Für viele Otto-Normal-Zuschauer war es vermutlich nichts Besonderes,

vielleicht sogar eher lästig oder langweilig. Was sollte auch schon interssant

daran sein, dass ein buntes Muster aus Farben und Kreisen auf den

Mattscheiben zu sehen war. Für Radio- und Fernsehtechniker war es

hingegen unverzichtbar. Doch was ist eigentlich ein Testbild genau

und wofür ist es gut ?

Hören Sie in dieser Sendung die Antworten darauf.

Eva-Maria DG9MFG wird in Ihrer Technik-Ecke die Geschichte der

Testbilder vorstellen.

Viel Spass beim Zuhören wünscht Walter Wiedenhofer (IW3BFW) 73!

Zur Webseite von Radio DARC



Zur Webseite vom drc.bz