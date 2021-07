In dieser Sendung werden Sie Zeuge einer spannenden Funkverbindung in die Antarktis sein. Am Erasmus-Gymnasium in Denslingen konnten Funkamateure eine Verbindung zur Neumayer-Forschungsstation im ewigen Eis aufbauen um den Wissenschaftlern Fragen zu stellen.

Sendetermin: Sonntag, 1. August 2021 um 14:00 Uhr

auf Radio Sonnenschein (UKW/FM)

oder Webradio

oder via Google Chrome Browser (https/SSL):

https://stream.sunshine.it:443

Viel Spass beim Zuhören wünscht Walter Wiedenhofer (IW3BFW) 73!

