Radio DARC – „Gruß an Bord“: Weihnachtsbotschaften auf Kurzwelle – Geschichten eines Funk-Offiziers

Weihnachten steht vor der Tür, und mit ihm kehrt eine der wohl stimmungsvollsten Traditionen des Norddeutschen Rundfunks zurück: die legendäre Sendung „Gruß an Bord“. Seit vielen Jahrzehnten verbindet diese besondere Radiosendung Menschen auf der ganzen Welt, indem sie weihnachtliche Grüße auf Kurzwelle an Seeleute übermittelt, die das Fest fernab ihrer Heimat auf den Weltmeeren verbringen müssen.

Dieses Herzstück des Weihnachtsprogramms sorgt nicht nur für einen Hauch von Heimat in der Ferne, sondern birgt auch bewegende Geschichten und Einblicke in das Leben auf See. Heute dürfen wir einen besonderen Gast begrüßen: den ehemaligen Funk-Offizier Ingo Weber, der aus seiner langjährigen Zeit als Funker an Bord eines Schiffes berichtet. Mit seinen Erzählungen nimmt er uns mit in eine Welt, in der der Kontakt zur Außenwelt oft nur über Funkgeräte möglich war – besonders zu Weihnachten, wenn jeder Gruß und jede Botschaft ein Stück Geborgenheit vermittelt.

Erfahren Sie heute, wie die Arbeit eines Funk-Offiziers den Alltag auf See geprägt hat, welche Herausforderungen dabei gemeistert werden mussten und wie es sich anfühlte, die Weihnachtszeit inmitten der Weiten des Ozeans zu verbringen. Lassen Sie sich inspirieren von einer bewegenden Mischung aus Tradition, Technik und Menschlichkeit!

Sendetermin: Sonntag, 15. Dezember 2024 um 14:00 Uhr

auf Radio Sonnenschein (UKW/FM), Webradio

oder via Google Chrome Browser (https/SSL):

https://radio.sunshine.it/icecast

https://radio.sunshine.it/shoutcast

Viel Spass beim Zuhören wünscht Walter Wiedenhofer (IW3BFW) 73!

Zur Webseite von Radio DARC

Zur Webseite vom drc.bz

Mitschnitte vergangener Sedungen