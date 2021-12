Radio DARC – Guglielmo Marconi gelang erstmals Nachricht über den atlantischen Ozean

Wissen Sie, was genau vor 120 Jahren geschah? Nun, am 12. Dezember des Jahres 1901 gelang es dem italienischen Physiker Guglielmo Marconi, erstmals in der Menschheitsgeschichte eine Nachricht über den atlantischen Ozean zu funken.



Nicht genug, genau vor 100 Jahren, am 12. Dezember 1921 gelang das erstmals auf Kurzwelle.



Denkwürdige Ereignisse und Meilensteine der Technik, die das Leben der Menschen neu geprägt haben.

Darum geht es in dieser Sendung.

Sendetermin: Sonntag, 12. Dezember 2021 um 14:00 Uhr

auf Radio Sonnenschein (UKW/FM), Webradio

oder via Google Chrome Browser (https/SSL):

https://stream.sunshine.it

Viel Spass beim Zuhören wünscht Walter Wiedenhofer (IW3BFW) 73!

Mitschnitte vergangener Sedungen