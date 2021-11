Radio DARC – Intelligente Stromzähler

Haben Sie schon mal etwas von sogenannten Smart Metern gehört? Hinter diesem Begriff verbergen sich sogenannte „intelligente Stromzähler“.

Die haben es leider so in sich und beschwören wahrscheinlich massive Verseuchungen des Funk-Sprektrums herauf. Warum das zu erwarten ist, das erfahren Sie in unserer heutigen Sendung.

Sendetermin: Sonntag, 7. November 2021 um 14:00 Uhr

auf Radio Sonnenschein (UKW/FM)

oder Webradio

oder via Google Chrome Browser (https/SSL):

https://stream.sunshine.it:443

Viel Spass beim Zuhören wünscht Walter Wiedenhofer (IW3BFW) 73!